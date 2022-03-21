Болельщики «Реала» стали покидать стадион в середине матча с «Барселоной»

Некоторые болельщики мадридского «Реала» начали покидать «Сантьяго Бернабеу», не дождавшись окончания матча с «Барселоной» (0:4) в 29-м туре испанской Примеры, сообщает Marca.
«Реал» пропустил четыре гола уже к 55-й минуте матча. Сотни болельщиков заявили, что больше не желают смотреть на такую игру команды, и решили уйти с «Сантьяго Бернабеу», не дожидаясь окончания встречи.
Обзор матча «Реал» — «Барселона»:
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«Я не знаю, что происходит. Когда «Барселона» приезжает с приличной командой, мы не можем ничего сделать. Надеюсь, нам не забьют семь», — сказал один из болельщиков.
«Это самая нелепая игра «Реала» из тех, что я видел. Хожу на «Бернабеу» 24 года, и мне впервые доводится уходить раньше времени», — заявил другой.
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