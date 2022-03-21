Обамеянг установил рекорд XXI века, поразив ворота «Реала» в пятом матче кряду

32-летний габонский форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший дубль в ворота мадридского «Реала» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании, отметился значимым статистическим достижением.
Как отмечает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте, несмотря на то, что для Обамеянга это был лишь первый «эль класико», он далеко не впервые забивает на «Сантьяго Бернабеу». Габонец трижды приезжал на этот стадион в качестве игрока дортмундской «Боруссии» и каждый раз забивал.
Гол Обамеянга в ворота Куртуа в матче «Реал» — «Барселона».
Смотри Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
На данный момент, Обамеянг забил в пяти матчах подряд с мадридским «Реалом», а всего – в семи, что является рекордом XXI века, если учитывать матчи в Примере и Лиге чемпионов.
Напомним, Обамеянг стал игроком «Барселоны» в последний день январского трансферного окна, перейдя на правах свободного агента из лондонского «Арсенала». В 11 матчах за сине-гранатовых он забил девять мячей и отдал одну голевую передачу.
- 21 марта 2022
-
03:15
-
03:00
-
02:32
-
02:05
-
01:53
-
01:49
-
01:33
-
01:16
-
00:52
-
00:45
-
00:15
-
00:10
-
00:08
-
00:02
- 20 марта 2022
-
23:53
-
23:43
-
23:33
-
23:26
-
23:23
-
23:16
-
23:09
-
23:06
-
23:05
-
22:52
-
22:50
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:25
-
22:24
-
22:15
-
22:12