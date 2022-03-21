Обамеянг установил рекорд XXI века, поразив ворота «Реала» в пятом матче кряду

32-летний габонский форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший дубль в ворота мадридского «Реала» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании, отметился значимым статистическим достижением.

Как отмечает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте, несмотря на то, что для Обамеянга это был лишь первый «эль класико», он далеко не впервые забивает на «Сантьяго Бернабеу». Габонец трижды приезжал на этот стадион в качестве игрока дортмундской «Боруссии» и каждый раз забивал.

Гол Обамеянга в ворота Куртуа в матче «Реал» — «Барселона».

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На данный момент, Обамеянг забил в пяти матчах подряд с мадридским «Реалом», а всего – в семи, что является рекордом XXI века, если учитывать матчи в Примере и Лиге чемпионов.

Напомним, Обамеянг стал игроком «Барселоны» в последний день январского трансферного окна, перейдя на правах свободного агента из лондонского «Арсенала». В 11 матчах за сине-гранатовых он забил девять мячей и отдал одну голевую передачу.