Линекер: начинает казаться, что Хави действительно станет элитным тренером
Поделиться
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о разгромной победе «Барселоны» под руководством Хави над мадридским «Реалом» (4:0) на выезде в матче 29-го тура чемпионата Испании.
«Начинает казаться, что Хави действительно станет элитным тренером, каким многие из нас его представляли», — гласит пост Линекера в «Твиттере».
Обзор матча 29-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» (4:0).
Смотри Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
После 29 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
Комментарии
- 21 марта 2022
-
04:07
-
03:15
-
03:00
-
02:32
-
02:05
-
01:53
-
01:49
-
01:33
-
01:16
-
00:52
-
00:45
-
00:15
-
00:10
-
00:08
-
00:02
- 20 марта 2022
-
23:53
-
23:43
-
23:33
-
23:26
-
23:23
-
23:16
-
23:09
-
23:06
-
23:05
-
22:52
-
22:50
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:25
-
22:24
-
22:15
Партнерский контент