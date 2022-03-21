Линекер: начинает казаться, что Хави действительно станет элитным тренером

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о разгромной победе «Барселоны» под руководством Хави над мадридским «Реалом» (4:0) на выезде в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«Начинает казаться, что Хави действительно станет элитным тренером, каким многие из нас его представляли», — гласит пост Линекера в «Твиттере».

Обзор матча 29-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» (4:0).

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После 29 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».