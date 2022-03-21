Пике двумя словами отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в матче с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в матче 29 тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:0.

«Мы вернулись», — написал Пике в своём «твиттере».

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После 29 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице.

В следующем туре Примеры «Реал» встретится с «Сельтой», а «Барселона» проведёт матч с «Севильей». Игры пройдут 2 и 3 апреля соответственно.