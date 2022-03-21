ЦСКА одержал самую крупную победу в РПЛ над «Рубином»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. Таким образом, эта победа стала для ЦСКА самой крупной над казанским «Рубином» в рамках Российской Премьер-Лиги.



На 5-й минуте счёт открыл турецкий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. На 11-й минуте хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен забил гол за московскую команду и упрочил преимущество хозяев в счёте. На 24-й минуте полузащитник ЦСКА Хесус Медина довёл счёт до разгромного. Через две минуты хавбек московского клуба Хорхе Карраскаль отправил четвёртый безответный мяч в ворота «Рубина». На 38-й минуте полузащитник «Рубина» Константин Кучаев сократил отставание казанской команды в счёте. На 67-й минуте встречи Языджи оформил дубль. Вскоре турок реализовал пенальти, тем самым установив окончательный результат в игре – 6:1.



ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (25) — на 10-м месте.