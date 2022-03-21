Обамеянг прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в матче с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал разгромную победу в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Реалом» со счётом 4:0. В этой встрече Обамеянг оформил дубль и сделал результативную передачу.

«Я очень счастлив, это отличный день для команды, мы продолжаем двигаться вперед. Мы играли в свой футбол, мы очень счастливы. Когда ты играешь с такими парнями, ты можешь хорошо вписаться. Это было очень легко, я явно выложился по полной, подготовился и много работал. Мы можем говорить о возрождении», — приводит слова Обамеянга Footmercato.

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Напомним, Обамеянг стал игроком «Барселоны» в последний день январского трансферного окна, перейдя на правах свободного агента из лондонского «Арсенала». В нынешнем сезоне Примеры Обамеянг принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив 7 голов и сделал 1 результативную передачу.