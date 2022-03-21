Алвес: у «Барселоны» свой стиль и своя философия, это сделало нас великими

Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал результат матча 29-го тура Ла Лиги с «Реалом» (4:0).



«И снова здесь, в доме наших соперников, мы провели незабываемую ночь. 2:6, 0:4 в 2015 году или нынешние 0:4? Это сложно выбрать, побеждать здесь всегда приятно, и я бы не стал выбирать, но тот матч, который был сейчас, всегда будет особенным. Мы давно не побеждали их, и прервать серию — особенное дело, так что я выберу самый последний матч. Нужно жить настоящим.



Лучший подарок в честь 400 игр. Ко мне относятся с большим уважением, и это очень ценно. Я стараюсь сделать так, чтобы они знали, что стоит на кону, не просто играть в футбол, а защищать историю, чувства, цвета. И нам нужно, чтобы молодые люди знали, что такое этот клуб, а старшие учили их, что на кону стоит многое.



Миссия заключается в том, чтобы восстановить нашу идентичность, и это приведёт нас на вершину. Так было всегда, и это не изменится. У «Барселоны» есть своя манера игры и своя философия. Именно это сделало «Барселону» великой. Стало ясно, что если мы будем делать то, что привыкли делать, титулы придут. Ла Лига сложна, но нам позволено мечтать, за мечты платить не нужно. Мы должны сделать свою часть работы и посмотрим, что произойдёт», – цитирует Алвеса Mundo Deportivo.

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