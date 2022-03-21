Появилось видео из раздевалки «Барселоны» после разгромной победы в «эль классико»

В Сети появилось видео из раздевалки каталонской «Барселоны» после победы в матче 29-го тура испанской Примеры с «Реалом» (4:0). Ролик с бурной радостью сине-гранатовых после разгромного триумфа в «эль-классико» опубликовала клубная пресс-служба на своём YouTube-канале.

Напомним, в ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Барселону». Гости одержали победу – 4:0.

После 29 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

Видеообзор «эль классико»:

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