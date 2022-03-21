На матче в Индии обрушилась трибуна с болельщиками — пострадали 200 человек. Видео
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На футбольном матче в индийском штате Керала обрушилась трибуна с болельщиками. Причины крушения стадиона неизвестны, зато известно, что в ходе этого инцидента пострадало не менее 200 человек, пятеро из них получили тяжёлые травмы, информирует ANI в своём «твиттере», ссылаясь на данные правоохранительных органов.
Обрушение части стадиона произошло непосредственно перед началом игры. Помимо трибуны, обрушилась также осветительная мачта, упавшая на убегающих людей.
На стадионе в Индии обрушилась трибуна с людьми во время матча:
Отмечается, что на данном матче наблюдалась высокая посещаемость по причине большой популярности футбола в штате Керала. Дальнейшая судьба пострадавших в ходе этого чрезвычайного происшествия не сообщается.
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