На матче в Индии обрушилась трибуна с болельщиками — пострадали 200 человек. Видео

На футбольном матче в индийском штате Керала обрушилась трибуна с болельщиками. Причины крушения стадиона неизвестны, зато известно, что в ходе этого инцидента пострадало не менее 200 человек, пятеро из них получили тяжёлые травмы, информирует ANI в своём «твиттере», ссылаясь на данные правоохранительных органов.

Обрушение части стадиона произошло непосредственно перед началом игры. Помимо трибуны, обрушилась также осветительная мачта, упавшая на убегающих людей.

На стадионе в Индии обрушилась трибуна с людьми во время матча:

Отмечается, что на данном матче наблюдалась высокая посещаемость по причине большой популярности футбола в штате Керала. Дальнейшая судьба пострадавших в ходе этого чрезвычайного происшествия не сообщается.