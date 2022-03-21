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Зарема Салихова раскритиковала идею цензуры на обсуждение судей

Зарема Салихова раскритиковала идею цензуры на обсуждение судей
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, высказалась о возможном ужесточении наказания за оскорбление арбитра.

«Вместо того, чтобы повышать качество судейства и информировать болельщиков, разъясняя каждый спорный момент, нам предлагают ввести цензуру на обсуждение арбитров?

Это убьёт последние остатки здравого смысла: вместо диалога — штрафы. Судья Иванов что в 2016 году «ошибался» в наших матчах, что в 2022-м «ошибается». За шесть лет ничего не изменилось. Чем развиватели судейства занимались всё это время? Видимо, по мнению авторов этой прекрасной идеи, ещё через шесть лет Иванов всё же научится судить — благодаря запугиванию команд и замалчиванию ошибок», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

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