«У меня шурупы в бёдрах. Это футбол». Джеррард призвал Саку не жаловаться на грубую игру

Экс-полузащитник «Ливерпуля», ныне возглавляющий «Астон Виллу» Стивен Джеррард прокомментировал высказывания нападающего «Арсенала» Букайо Саки по поводу грубой игры со стороны соперников.



«Удары по ногам? Это часть игры. Насколько я знаю, футбол — не бесконтактный вид спорта. Удары в нём разрешены, физический контакт тоже разрешён. Он хороший футболист, выдающийся талант, и мне нравится его игра. Но он не может жаловаться на грубую игру соперников. Это футбол. У меня в бёдрах шурупы, мне сделали около 16 операций, я с трудом хожу в спортзал. И это всё потому, что я зарабатываю на жизнь в английском футболе», — цитирует Джеррарда Sky Sports.



19 марта на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Арсенал». Гости одержали победу – 1:0. Единственный гол в матче забил Сака на 30-й минуте.