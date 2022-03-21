«ЦСКА – это мой клуб. Я буду с командой». Бийол заявил о желании остаться в стане армейцев

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил о желании остаться в стане армейской команды, несмотря на ситуацию в мире.
«Всё хорошо. Знаем, что происходит, надо подождать. Сейчас уезжаю в сборную, но ЦСКА — это мой клуб. Я буду с командой
У ЦСКА сейчас всё очень хорошо, все счастливы. В команде топ-атмосфера, у нас очень хорошие игроки. У команды всё получилось, каждый футболист хорошо работает. Уверен, что максимум уже есть. Хотим и настраиваемся выиграть каждый матч до конца сезона», — приводит слова Бийола «Спорт-экспресс».
На данный момент ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА разрешили легионерам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке.
- 21 марта 2022
-
15:56
-
15:54
-
15:50
-
15:48
-
15:13
-
15:09
-
15:01
-
14:46
-
14:19
-
14:19
-
13:52
-
13:39
-
13:19
-
13:09
-
12:58
-
12:18
-
11:55
-
11:50
-
11:32
-
10:58
-
10:50
-
10:37
-
10:32
-
10:24
-
10:02
-
10:00
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:00
-
08:12
-
07:40
-
07:09
-
06:52
-
06:48