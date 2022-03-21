«ЦСКА – это мой клуб. Я буду с командой». Бийол заявил о желании остаться в стане армейцев

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил о желании остаться в стане армейской команды, несмотря на ситуацию в мире.

«Всё хорошо. Знаем, что происходит, надо подождать. Сейчас уезжаю в сборную, но ЦСКА — это мой клуб. Я буду с командой

У ЦСКА сейчас всё очень хорошо, все счастливы. В команде топ-атмосфера, у нас очень хорошие игроки. У команды всё получилось, каждый футболист хорошо работает. Уверен, что максимум уже есть. Хотим и настраиваемся выиграть каждый матч до конца сезона», — приводит слова Бийола «Спорт-экспресс».

На данный момент ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА разрешили легионерам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке.