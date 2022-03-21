Руководство «Реала» не уволит Анчелотти, если клуб выиграет Лигу чемпионов или Примеру

Руководство «Реала» не будет увольнять Карло Анчелотти, если клуб выиграет Лигу чемпионов или Примеру, сообщает Marca.
По информации источника, никто в руководстве «сливочных» не думает о принятии радикальных мер после поражения в «эль-классико». У Анчелотти есть еще один год по контракту, и на данный момент никто не думает о его расторжении. В раздевалке есть уверенность в тренере и его мастерстве. Все будет зависеть от итогового результата сезона. Если будет завоёван важный титул, никто не станет думать об увольнении итальянца. А у «Реала» все еще есть шанс выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.
В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Барселону». Гости одержали победу с разгромным счётом 4:0.
После 29 туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. В активе «Королевского клуба» 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице, проведя на один матч меньше. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
- 21 марта 2022
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