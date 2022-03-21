Константин Кучаев вызван в сборную России
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Константин Кучаев вызван в сборную России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Полузащитник в ближайшее время прибудет на сбор команды
Комментарии
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