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Константин Кучаев вызван в сборную России

Константин Кучаев вызван в сборную России
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Константин Кучаев вызван в сборную России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Полузащитник в ближайшее время прибудет на сбор команды

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