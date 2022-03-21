Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ерохин, Смолов, Захарян и Заболотный отцеплены от сборной России на мартовском сборе

Ерохин, Смолов, Захарян и Заболотный отцеплены от сборной России на мартовском сборе
Комментарии

Александр Ерохин, Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Антон Заболотный отцеплены от состава сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Москве в период с 21 по 27 марта.

Как информирует пресс-служба национальной команды, футболисты не примут участия в сборе по решению медиков. Дополнительно в расположение команды вызваны Сергей Песьяков, Константин Кучаев и Константин Тюкавин.

Напомним, сборная России должна была играть в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022, однако ФИФА отстранила российскую национальную команду от международных турниров из-за ситуации на Украине. В освободившееся «окно» сборная России проводит учебно-тренировочный сбор.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
В сборной России объяснили изменения в составе на мартовский тренировочный сбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022