Ерохин, Смолов, Захарян и Заболотный отцеплены от сборной России на мартовском сборе

Александр Ерохин, Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Антон Заболотный отцеплены от состава сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Москве в период с 21 по 27 марта.
Как информирует пресс-служба национальной команды, футболисты не примут участия в сборе по решению медиков. Дополнительно в расположение команды вызваны Сергей Песьяков, Константин Кучаев и Константин Тюкавин.
Напомним, сборная России должна была играть в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022, однако ФИФА отстранила российскую национальную команду от международных турниров из-за ситуации на Украине. В освободившееся «окно» сборная России проводит учебно-тренировочный сбор.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 21 марта 2022
-
17:30
-
17:26
-
17:17
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:52
-
16:49
-
16:41
-
16:30
-
16:27
-
16:14
-
16:08
-
15:56
-
15:54
-
15:50
-
15:48
-
15:13
-
15:09
-
15:01
-
14:46
-
14:19
-
14:19
-
13:52
-
13:39
-
13:19
-
13:09
-
12:58
-
12:18
-
11:55
-
11:50
-
11:32
-
10:58
-
10:50
-
10:37