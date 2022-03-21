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Константин Кучаев отреагировал на вызов в сборную России

Константин Кучаев отреагировал на вызов в сборную России
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Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев отреагировал на вызов в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«Конечно, очень рад этому. Получилось всё довольно неожиданно. Разумеется, благодарен тренерскому штабу за этот вызов. Постараюсь проявить себя на сборе и принести пользу. Со многими ребятами отлично знаком. Так что уверен, что никаких проблем с адаптацией не будет. Настроен на серьёзную работу», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Кучаев выступает за «Рубин» с января 2022 года на правах аренды. Полноценный контракт с игроком принадлежит московскому ЦСКА. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Константин провёл 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

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