В сборной России объяснили изменения в составе на мартовский тренировочный сбор

Старший врач сборной России Владимир Хайтин объяснил изменения в составе национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор.
«Александр Ерохин проходит восстановление после ОРВИ в расположении клуба. Также пропустит сбор Фёдор Смолов – он отпущен в расположение «Динамо» для полноценного восстановления после острого респираторного заболевания.
Что касается Антона Заболотного, то по согласованию с медицинским штабом клуба он будет восстанавливаться после травмы икроножной мышцы в расположении ЦСКА. Длительность лечения будет определена после оценки эффекта стартовой терапии.
Арсен Захарян в матче с «Ростовом» получил ушиб коленного сустава. После проведения дополнительных исследований совместно с врачом «Динамо» нами также принято решение отпустить футболиста на лечение в клуб», — приводит слова Хайтина официальный сайт РФС.
- 21 марта 2022
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