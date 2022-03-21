В сборной России объяснили изменения в составе на мартовский тренировочный сбор

Старший врач сборной России Владимир Хайтин объяснил изменения в составе национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«Александр Ерохин проходит восстановление после ОРВИ в расположении клуба. Также пропустит сбор Фёдор Смолов – он отпущен в расположение «Динамо» для полноценного восстановления после острого респираторного заболевания.

Что касается Антона Заболотного, то по согласованию с медицинским штабом клуба он будет восстанавливаться после травмы икроножной мышцы в расположении ЦСКА. Длительность лечения будет определена после оценки эффекта стартовой терапии.

Арсен Захарян в матче с «Ростовом» получил ушиб коленного сустава. После проведения дополнительных исследований совместно с врачом «Динамо» нами также принято решение отпустить футболиста на лечение в клуб», — приводит слова Хайтина официальный сайт РФС.