Начо — об «эль класико»: «Реал» вышел расслабленным. Мы были плохи во всём

Защитник «Реала» Начо прокомментировал поражение в «эль класико» (0:4), состоявшемся в матче 29-го тура Ла Лиги.



«Очень плохая игра с нашей стороны и отличная игра от «Барселоны». Результат говорит сам за себя. Это была одна из наших худших игр в сезоне. Возможно, мы вышли расслабленными, потому что видели, что у нас есть преимущество в турнирной таблице, но это была не та игра, на которую нужно выходить с таким настроем, а совсем наоборот. Нам грустно, потому что проигрывать в «эль класико» всегда очень больно. До сих пор у нас был отличный сезон, и имеющийся отрыв означает, что мы по-прежнему лидируем.



Всё пошло не так с самого начала. Мы вышли на перерыв, они снова быстро забили два гола. С Модричем впереди, возможно, мы хотели больше владеть мячом, но не создали ни одного удачного момента. «Барселона» провела отличную игру, они переиграли нас во всех линиях. Поздравляем их. Ещё многое предстоит сделать. Мы всё ещё на первой строчке в чемпионате, у нас много очков, и всё зависит от нас», — цитирует Начо AS.