Кафанов: Песьяков заслужил вызов в сборную — за 21 матч в клубе допустил лишь одну ошибку

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал вызов в сборную голкипера «Ростова» Сергея Песьякова.

«Тренерский штаб принял решение вызвать на сбор ещё одного вратаря — Сергея Песьякова, который своим выступлением за клуб полностью заслужил приглашение в сборную. В 21 матче этого сезона Сергей допустил всего лишь одну ошибку — в игре с «Ахматом», да и этом году выглядит очень уверенно. Кроме того, в тренировочном процессе вратарей существует своя специфика, поэтому мы посчитали, что в сложившейся ситуации будет эффективнее, если в тренировочном процессе примут участие сразу четыре голкипера», — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

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