ЦСКА лидирует в РПЛ по числу игроков, забивших хотя бы мяч в сезоне

16 футболистов московского ЦСКА забили в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги как минимум один мяч. Это наивысший показатель в лиге. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба на официальном сайте.



Напомним, в игре 22-го тура чемпионата России с «Рубином» (6:1) первые голы за московскую команду забили Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. Ближайшими преследователями ЦСКА по этому показателю являются «Зенит», «Рубин» и «Сочи», у которых по 13 футболистов, забивших в РПЛ как минимум один мяч.



ЦСКА в 22 матчах чемпионата России набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от идущего вторым «Динамо» на три очка. В следующем туре команда Алексея Березуцкого встретится с «Уралом».