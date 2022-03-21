Языджи, Малком и Клаудиньо — в символической сборной 22-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Лучшим игроком тура чемпионата России стал полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи, оформивший хет-трик в матче с казанским «Рубином» (6:1). Футболист получил оценку 9,8. Вторая по величине оценка у полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского (9,2). Третьим стал игрок «Зенита» Малком (9,0).



Сборная 22-го тура РПЛ: Матвей Сафонов («Краснодар», 7,4), Андрей Лангович («Ростов», 7,8), Дмитрий Тихий («Химки», 7,7), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Юрий Горшков («Крылья Советов»), Малком («Зенит», 9,0), Клаудиньо («Зенит», 8,6), Даниил Уткин («Ахмат», 8,6), Антон Зиньковский («Крылья Советов», 9,2), Юсуф Языджи (ЦСКА, 9,8), Ян Кухта («Локомотив», 8,1).

Фото: WhoScored

Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 48 очков. На втором месте – московское «Динамо» (43). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (42).