Деспотович: хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович в своём «инстаграме» опубликовал фотографию, на которой жмёт руку российскому арбитру Сергею Карасёву. Снимок сербский футболист сопроводил неоднозначным текстом.
«Хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают», — написал Деспотович.
Напомним, ранее на работу судьи Виталия Мешкова жаловался главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий. Специалисту не понравилось, как арбитр отработал матч его команды с «Ростовом» (1:2) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
30-летний Деспотович зимой расторг контракт с казанской командой и подписал соглашение с тульским «Арсеналом» до 2024 года. Сообщалось, что у нападающего был конфликт с Леонидом Слуцким.
В нынешнем сезоне Деспотович в 15 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две голевые передачи.
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