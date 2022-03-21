Юрий Сёмин высказался против введения потолка зарплат в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался против введения потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге.
«Пусть в каждом клубе чётко все определят свои возможности: нужно ли вводить какие-либо ограничения по зарплате молодым футболистам. Думаю, общих ограничений в лиге по зарплате быть не должно. Вот и всё», — приводит слова Сёмина «Рейтинг Букмекеров».
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «Чемпионату» подтвердил, что предложил ограничить доход футболистов до 21 года до 10 миллионов рублей в год. Функционер сообщил, что клубы лиги ещё не обсуждали подробно подобное предложение.
Напомним, сейчас идут активные разговоры о необходимости реформ в Российской Премьер-Лиге. Обсуждаются перспективы расширения первенства до 18 команд, введения потолка зарплат и моратория на вылет.
- 21 марта 2022
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