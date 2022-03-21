Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин высказался против введения потолка зарплат в РПЛ

Юрий Сёмин высказался против введения потолка зарплат в РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался против введения потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге.

«Пусть в каждом клубе чётко все определят свои возможности: нужно ли вводить какие-либо ограничения по зарплате молодым футболистам. Думаю, общих ограничений в лиге по зарплате быть не должно. Вот и всё», — приводит слова Сёмина «Рейтинг Букмекеров».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «Чемпионату» подтвердил, что предложил ограничить доход футболистов до 21 года до 10 миллионов рублей в год. Функционер сообщил, что клубы лиги ещё не обсуждали подробно подобное предложение.

Напомним, сейчас идут активные разговоры о необходимости реформ в Российской Премьер-Лиге. Обсуждаются перспективы расширения первенства до 18 команд, введения потолка зарплат и моратория на вылет.

Новость по теме
Газизов предложил ввести потолок зарплат в РПЛ для игроков до 21 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022