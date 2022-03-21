Стало известно, какие клубы лоббируют расширение РПЛ и мораторий на вылет в этом сезоне

«Урал», «Ростов», «Уфа» и грозненский «Ахмат» являются теми клубами, которые активнее остальных выступают за расширение Российской Премьер-Лиги до 18 команд и за мораторий на вылет из лиги в этом сезоне. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Их поддерживают ещё несколько клубов, но при этом топ-команды Российской Премьер-Лиги выступают против принятия данных решений. Данный вопрос, как и другие предложения клубов, будут обсуждаться на общем собрании клубов, которое состоится 22 марта текущего года, после чего общая позиция будет представлена исполкому Российского футбольного союза (РФС), который пройдёт 23 марта.

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