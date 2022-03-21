Мацей Рыбус заразился коронавирусом
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Защитник московского «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус не сможет принять участие в сборе национальной команды, который стартует сегодня, 21 марта, в Катовице, сообщает пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN).
Рыбус прошёл тестирование на коронавирусную инфекцию, результат теста футболиста оказался положительным.
Напомним, Рыбус выступает за московский «Локомотив» с 2017 года. Ранее польский защитник играл за «Лион», «Терек» и «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.
Московский «Локомотив» в 21 матче набрал 34 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).
Новость по темеАгент Рыбуса: отъезд Мацея до истечения его контракта невозможен
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