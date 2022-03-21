Извините, а как в АПЛ можно праздновать голы? Обзор 30-го тура

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 30-й тур АПЛ сезона-2021/2022 и не только. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм», у Сона дубль, а у Кейна две голевые передачи. Матчи «Арсенала» с «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Коротко о «класико»: почему «Барселона» разгромила «Реал». И коротко о Кубке Англии и парах Лиги чемпионов.

Подкаст о людях, которые изменили АПЛ



Кирилл разбирает «класико» и провал «ПСЖ»



Гриша следит за последними новостями в «Телеграме»

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Таймкоды:

0:00 – Привет, турниры!

0:58 – Сон Кейн Мин

9:23 – Что будет успехом для «Вест Хэма»?

16:05 – Как разрешается праздновать голы?

27:07 – Необычный гол Саки

30:42– Кстати, ещё же был матч «Арсенал» – «Ливерпуль»!!!

37:44 – Про Кубок Англии (в том числе — про наезд на Клоппа)

51:46 – #НеАнглия, а «Реал» – «Барса»

1:06:23 – Акцент Джесси Марша

1:08:32 – Коротко по Лиге чемпионов

1:13:17 – Где и как нас слушать