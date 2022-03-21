Извините, а как в АПЛ можно праздновать голы? Обзор 30-го тура

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 30-й тур АПЛ сезона-2021/2022 и не только. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм», у Сона дубль, а у Кейна две голевые передачи. Матчи «Арсенала» с «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Коротко о «класико»: почему «Барселона» разгромила «Реал». И коротко о Кубке Англии и парах Лиги чемпионов.
Подкаст о людях, которые изменили АПЛ
Кирилл разбирает «класико» и провал «ПСЖ»
Гриша следит за последними новостями в «Телеграме»
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Таймкоды:
0:00 – Привет, турниры!
0:58 – Сон Кейн Мин
9:23 – Что будет успехом для «Вест Хэма»?
16:05 – Как разрешается праздновать голы?
27:07 – Необычный гол Саки
30:42– Кстати, ещё же был матч «Арсенал» – «Ливерпуль»!!!
37:44 – Про Кубок Англии (в том числе — про наезд на Клоппа)
51:46 – #НеАнглия, а «Реал» – «Барса»
1:06:23 – Акцент Джесси Марша
1:08:32 – Коротко по Лиге чемпионов
1:13:17 – Где и как нас слушать
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