Дибала уйдёт из «Ювентуса» свободным агентом

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала покинет команду в качестве свободного агента по окончании сезона. Агент футболиста Хорхе Антун сегодня, 21 марта, не сумел договориться с итальянским клубом о новом контракте. Об этом сообщает Football Italia.
По сведениям источника, встреча между Антуном и представителями «Ювентуса» длилась около двух часов. «Ювентус» предлагал 28-летнему Дибале контракт с зарплатой € 6-7 млн за сезон, отозвав предложение на € 11 млн. Дибала остался недоволен таким предложением и теперь начнёт поиск новой команды, за которую будет выступать по окончании нынешнего сезона. Летом 2022 года у аргентинского нападающего истекает действующее соглашение с «Ювентусом».
В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
- 21 марта 2022
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