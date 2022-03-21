Лаутаро Мартинес не поможет сборной Аргентины в матчах отбора ЧМ-2022 из-за коронавируса

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес не сможет сыграть за сборную Аргентины в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба национальной команды на своей странице в «Твиттере».



Мартинес прошёл тестирование на коронавирус, результат теста форварда оказался положительным.

В нынешнем сезоне Мартинес принял участие в 27 матчах итальянской Серии А и забил 14 голов. На данный момент форвард возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Италии.

Напомним, сборная Аргентины набрала 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице южноамериканского отбора ЧМ-2022. Аргентинской национальной команде предстоит сыграть со сборной Венесуэлы 25 марта, а через пять дней состоится встреча сборной Аргентины с Эквадором.