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Юсуф Языджи: мечтал о таком дебютном отрезке в ЦСКА

Юсуф Языджи: мечтал о таком дебютном отрезке в ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи поделился впечатлениями от дебютного отрезка за московский клуб.

«Всегда мечтал о таком дебютном отрезке, думал об этом. Перед тем как прийти, размышлял о том, как буду здесь выступать и достигать всего. Сейчас я счастлив, мне очень приятно. Когда выхожу на поле — стараюсь отдать всего себя ради команды. Куда тренер меня поставит, там и буду играть. Просто хочу помогать партнёрам. Поэтому я не выбираю, а слушаю указания тренера.

В матче с «Рубином» было действительно много болельщиков, но я надеюсь, что, когда мы вернёмся из национальных команд и будем играть домашний матч, стадион вообще будет забит до отказа… Пользуясь случаем, хочу пригласить всех на эту игру. Будет великолепная атмосфера, я мечтаю провести матч при полных трибунах», — приводит слова Языджи пресс-служба ЦСКА.

Напомним, в 4 матчах за ЦСКА в чемпионате России Языджи забил 6 голов.

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