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«Манчестер Юнайтед» не уверен в необходимости аренды Хендерсона. Им интересуется «Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед» не уверен в необходимости аренды Хендерсона. Им интересуется «Ньюкасл»
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон хочет быть игроком стартового состава в следующем сезоне. Английский клуб раздумывает над целесообразностью аренды для футболиста, которым интересуется «Ньюкасл». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 25-летний Хендерсон в январе хотел уйти в аренду, но не смог этого сделать. Хендерсон хочет найти команду, в которой будет получать больше игрового времени. В «Манчестер Юнайтед» вратарь является сменщиком испанца Давида де Хеа.

В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие в трёх матчах за основную команду манкунианцев, в которых пропустил три гола. Контракт вратаря истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 18 млн.

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