Маслов: весь сезон можно было вылетать из РПЛ, а тут вдруг уехали легионеры. Ну и что?

Президент «Торпедо» Денис Маслов поделился мнением о возможном введении моратория на вылет из РПЛ в нынешнем сезоне.



«Изначально у «Торпедо» простая позиция, что мы должны сыграть так, как и планировали: играют 16 команд, две вылетают, две команды из ФНЛ заходят напрямую, а третье и четвёртое место играют стыковые матчи. Наверное, у этой позиции есть здравый смысл.



Есть регламент соревнований, в котором чётко прописаны форс-мажорные обстоятельства, какие решения могут быть из-за них. Если на этот счёт ничего не предусмотрено, то менять правила, конечно, можно. Но что-то менять можно только в рамках одной организации. Здесь же предлагается одной организацией поменять правила нескольких организаций сразу: и РПЛ, и ФНЛ — по сути, всему российскому футболу.



Клубы ФНЛ это затрагивает напрямую. При этом ни одного из руководителей ФНЛ во главе с её руководителем не спросили, что мы думаем. Дело даже не в том, как мы думаем, а хотим ли мы пойти на эти изменения. Должны ли нас спрашивать в этой ситуации? Являемся ли участниками футбольной жизни в стране?



Сейчас мы принимаем решение о том, что клубам почему-то нельзя вылетать из РПЛ. Весь сезон было можно, а тут за 13 игр вдруг уехали легионеры. Ну и что? «Краснодар», например, стал играть лучше, когда уехали иностранцы.



Главный тренер сборной говорит, что спортивный принцип уже нарушен — с ним можно согласиться. Тогда давайте рассмотрим следующий вариант. Предлагается, чтобы никто из клубов РПЛ не вылетал, а две команды из ФНЛ заходили напрямую. Но что делать остальным командам ФНЛ, которые борются за третье-четвёртое место? На сегодняшний день у нас достаточно ровное первенство, порядка восьми команд реально претендуют за борьбу в четвёрке за 11 туров до конца. Более того, все из этих команд ещё и претендуют на получение лицензий высшей категории», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.