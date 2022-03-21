«Полная глупость». Смородская — об идее создать в России аналог международных соревнований
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отказ Спортивного арбитражного суда (CAS) в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей чемпионата мира — 2022 в Катаре на более поздний срок.
«Надеемся, что всё разрешится в будущем и Россия сможет участвовать в международных турнирах. Это будет зависеть от обстановки в мире. Создавать своё соревнование — полная глупость. Это дальнейшая изоляция, которая ни к какому прогрессу в футболе не приведёт. С Беларусью мы и так можем играть. Условная Австралия будет со всем миром, к нам не поедет. Бразилия, возможно, к нам и поедет, но в ограниченном составе», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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