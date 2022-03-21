Константин Тюкавин рассказал, как узнал о вызове в сборную России

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился ожиданиями от мартовских сборов национальной команды России.
«О вызове в сборную узнал после игры с «Ростовом». Приехал домой, мне позвонил администратор «националки» и сказал, что меня вызывают. Изначально я должен был приехать в «молодёжку», но, так как обе команды тренируются на базе в Новогорске, мой маршрут практически не изменился. Расстояние между корпусами – три минуты ходьбы.
Рад, что Арсен Захарян играет и за сборную, и в основе «Динамо». Мы поддерживаем друг друга. Жаль, что он из-за повреждения был вынужден сегодня уехать лечиться. Желаю ему здоровья! Я сейчас нахожусь в хорошей физической форме, со здоровьем всё окей. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы себя проявить.
Обидно, что не будет стыковых матчей. Но сбор – это всегда хорошо. Мы приезжаем с большим желанием. Рады видеть друг друга, тренироваться вместе. Мне кажется, важно, что в непростое время футбол остаётся и становится для людей отдушиной», — приводит слова Тюкавина пресс-служба сборной России.
- 21 марта 2022
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