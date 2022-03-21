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Душан Влахович пропустит ближайшие матчи сборной Сербии

Душан Влахович пропустит ближайшие матчи сборной Сербии
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Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович не сможет принять участие в ближайших матчах сборной Сербии, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.

22-летний футболист испытывает проблемы с пахом. Медицинский штаб сборной Сербии совместно с врачами «Ювентуса» решили, что Влаховичу следует вернуться в расположение туринского клуба и пройти курс реабилитации.

Напомним, 24 марта сборная Сербии проведёт товарищеский матч с национальной командой Венгрии, а через пять дней сыграет с Данией.

Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе текущего года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 7 матчах Серии А за туринский клуб, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2020 года Влахович вызывается в сборную Сербии.

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