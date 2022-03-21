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В «Крыльях» высказались о последних результатах. У команды пять очков в трёх играх

В «Крыльях» высказались о последних результатах. У команды пять очков в трёх играх
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал последние выступления команды в чемпионате России.

«Три матча — слишком короткий промежуток, чтобы делать какие-то выводы. Мы могли обыгрывать «Арсенал». В том матче мы продемонстрировали неплохой футбол. Затем была боевая ничья с «Зенитом». Я считаю, что мы достойно сыграли с чемпионом России. И игра с «Сочи» — хорошая и трудная победа над соперником, который долго шёл в тройке лидеров. Наши новички с каждой игрой прибавляют и осваиваются в «Крыльях».

Сейчас в нашем чемпионате очень плотная таблица. Действительно, в РПЛ большая конкуренция. На мой взгляд, именно в этом отличие этого розыгрыша от предыдущих. Ещё год назад мы сами были в ФНЛ, а когда вернулись в элиту, то начали с трёх поражений. Всё покажет время», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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