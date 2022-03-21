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Корниленко: у «Крыльев Советов» есть свой почерк. Приятно, что это видят и оценивают

Корниленко: у «Крыльев Советов» есть свой почерк. Приятно, что это видят и оценивают
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отметил важность вызова игроков самарского клуба в расположение сборной России.

«Положительные слова в наш адрес приятны. Впереди ещё достаточно матчей, поэтому хочется подводить итоги нашего выступления после заключительного тура. У нас есть свой почерк, который мы демонстрируем ещё с ФНЛ. Приятно, что многие эксперты это видят и оценивают.

Очень важно, что наши парни вызываются в национальную команду. Вызов в сборную наших футболистов показывает, что тренерский штаб работает в правильном направлении и игроки у нас развиваются», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» в 21 матче набрали 32 очка и занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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