Корниленко: у «Крыльев Советов» есть свой почерк. Приятно, что это видят и оценивают

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отметил важность вызова игроков самарского клуба в расположение сборной России.

«Положительные слова в наш адрес приятны. Впереди ещё достаточно матчей, поэтому хочется подводить итоги нашего выступления после заключительного тура. У нас есть свой почерк, который мы демонстрируем ещё с ФНЛ. Приятно, что многие эксперты это видят и оценивают.



Очень важно, что наши парни вызываются в национальную команду. Вызов в сборную наших футболистов показывает, что тренерский штаб работает в правильном направлении и игроки у нас развиваются», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» в 21 матче набрали 32 очка и занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.