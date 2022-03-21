Британский миллиардер Ник Кэнди улучшил предложение о покупке «Челси»

Британский миллиардер Ник Кэнди увеличил своё предложение о покупке «Челси», сообщает Sky Sports.



По информации источника, бизнесмен предпринял попытку пробиться в шорт-лист основных претендентов на приобретение лондонского клуба. Консорциум Кэнди Blue Football получил дополнительную финансовую поддержку от нового инвестора из Южной Кореи, что позволило улучшить предложение. Детали нового предложения не сообщаются.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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