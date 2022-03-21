Луи ван Гал: проводить чемпионат мира в Катаре нелепо. Но для ФИФА важны деньги

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился мнением о проведении чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Нелепо, что мы будем играть в стране, чтобы — что говорит ФИФА? — развивать там футбол. Вы делаете это, организуя турнир в этой стране. Но это бессмысленно. Дело в деньгах, в коммерческих интересах. Вот что важно для ФИФА. Как вы думаете, почему я не работаю в ФИФА с моим опытом? Потому что я всегда был противником таких организаций. Это неправильно», — приводит слова ван Гала AP News.



Напомним, чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Нидерландов заняла 1-е место в турнирной таблице группы G отборочного турнира ЧМ-2022 и пробилась в финальную часть соревнований.

Новость по теме Манчини объяснил решение не включать Балотелли в состав сборной Италии на стыки ЧМ-2022