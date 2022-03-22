«В очередной раз показал, что он не судья уровня РПЛ». Федотов раскритиковал Любимова

Арбитр Игорь Федотов специально для «Чемпионата» разобрал судейство Артёма Любимова в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Крылья Советов» (2:3).

«Любимов в очередной раз показал, что он не судья уровня РПЛ. Карточку Терехову на 51-й минуте он показал ошибочно. Терехов поставил ногу рядом с соперником, который, наверное, этого испугался, подпрыгнул и наступил ему на ногу. Удивительное предупреждение!



На 63-й минуте Терехов получил вторую карточку — якобы за удар локтем по лицу. Да, контакт там был, но его инициатором был футболист «Крыльев»: защитник «Сочи» выпрыгнул на полкорпуса выше соперника, а тот потом прыгнул ему лицом в локоть. Терехов в этот момент вообще смотрел на мяч.



11-метровый на 77-й минуте назначен правильно, хотя я не понимаю, как Любимов увидел фол с 20 метров. Плохо, что не показал карточку Родриго за срыв перспективной атаки. Также следовало показать жёлтую за фол на Зиньковском на 85-й минуте.



Ну а на 93-й минуте произошёл эпизод, который доказывает, что Любимова нельзя подпускать к РПЛ. Попов владел мячом, до ворот было метров 20 и свободное пространство. Его сбили в подкате, мяч отлетел назад, но Любимов зачем-то дал принцип преимущества! Мелкадзе в итоге получил карточку за выяснение отношений с судьёй. А на месте непонимающего Попова я бы спросил Любимова, где он там вообще увидел этот принцип! Ужасная работа, оценка — 7,6. Главное разочарование — Любимов ведь даже не понимает, что он делает, а просто так плохо судит. Но его продолжают лоббировать на игры РПЛ», — рассказал Федотов.



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