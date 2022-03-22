Гендиректор «Ювентуса»: с приходом Влаховича положение Дибалы перестало быть центральным

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Маурицио Арривабене подтвердил информацию о том, что клуб не будет продлевать контракт с 28-летним аргентинским нападающим Пауло Дибалой.

«Ювентус» не продлит контракт с Дибалой. Это решение назревало с октября по сегодняшний день. С приходом Влаховича много изменилось как в команде, так и в нашем проекте. Часть этих изменений касается контракта Дибалы, который не будет продлён.

Сегодняшняя встреча была дружеской и уважительной с обеих сторон. «Ювентусу» было нелегко сделать пониженное предложение, чтобы это не выглядело неуважительно к игроку. Он провёл с нами 7 лет, к нему есть уважение. Решение принято, мы много об этом думали, но я хочу подчеркнуть одну вещь: руководство «Ювентуса» принимает решения не против клуба, а на его благо.

С подписаниями в январе, с приходом Влаховича, положение Пауло перестало быть центральным. Проблема с травмами? Нет, причины были другие. Технического характера: никто не сомневался в мастерстве и техническом оснащении Пауло. Были также соображения относительно продолжительности контракта и экономического характера. Мы сделали некоторый выбор», — приводит слова Арривабене журналист Альфредо Педулла на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.