Андрей Шевченко – об аварии в Чернобыле: всё держалось в секрете, но мой отец знал об этом

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, ранее возглавлявший национальную сборную, а также итальянский «Дженоа», рассказал историю из детства о том, как он пережил аварию на Чернобыльской АЭС.
«Когда случился взрыв в Чернобыле, в СССР всё держалось в строжайшем секрете. Но мой отец об этом, потому что он был военным. Он привёз домой этот прибор, который замеряет радиацию. Однажды я играл в футбол на детской площадке, пнул мяч, который приземлился на крышу здания. Я нашёл способ подняться туда, и там было шесть или семь футбольных мячей.
Я забрал все. Я принёс домой три мяча, а остальные забрали мои друзья. Когда я вернулся, мой отец взял этот мяч и проверил его на радиацию. Показания счётчика были пугающе высокими. Нам пришлось бросить мяч в огонь», — приводит слова Шевченко Daily Mail.
Гончаренко вспомнил аварию на Чернобыльской АЭС.
- 22 марта 2022
-
04:04
-
03:37
-
03:23
-
02:57
-
02:36
-
01:58
-
00:47
-
00:20
-
00:08
-
00:03
- 21 марта 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:38
-
23:27
-
22:43
-
22:26
-
22:18
-
22:14
-
22:07
-
21:55
-
21:47
-
21:25
-
21:07
-
21:04
-
21:00
-
20:56
-
20:42
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:10
-
20:06
-
19:50
-
19:41
-
19:28