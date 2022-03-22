Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Шевченко – об аварии в Чернобыле: всё держалось в секрете, но мой отец знал об этом

Андрей Шевченко – об аварии в Чернобыле: всё держалось в секрете, но мой отец знал об этом
Комментарии

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, ранее возглавлявший национальную сборную, а также итальянский «Дженоа», рассказал историю из детства о том, как он пережил аварию на Чернобыльской АЭС.

«Когда случился взрыв в Чернобыле, в СССР всё держалось в строжайшем секрете. Но мой отец об этом, потому что он был военным. Он привёз домой этот прибор, который замеряет радиацию. Однажды я играл в футбол на детской площадке, пнул мяч, который приземлился на крышу здания. Я нашёл способ подняться туда, и там было шесть или семь футбольных мячей.

Я забрал все. Я принёс домой три мяча, а остальные забрали мои друзья. Когда я вернулся, мой отец взял этот мяч и проверил его на радиацию. Показания счётчика были пугающе высокими. Нам пришлось бросить мяч в огонь», — приводит слова Шевченко Daily Mail.

Гончаренко вспомнил аварию на Чернобыльской АЭС.

Триумф советского футбола на фоне катастрофы. 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС Триумф советского футбола на фоне катастрофы. 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022