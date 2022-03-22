Андрей Шевченко – об аварии в Чернобыле: всё держалось в секрете, но мой отец знал об этом

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, ранее возглавлявший национальную сборную, а также итальянский «Дженоа», рассказал историю из детства о том, как он пережил аварию на Чернобыльской АЭС.

«Когда случился взрыв в Чернобыле, в СССР всё держалось в строжайшем секрете. Но мой отец об этом, потому что он был военным. Он привёз домой этот прибор, который замеряет радиацию. Однажды я играл в футбол на детской площадке, пнул мяч, который приземлился на крышу здания. Я нашёл способ подняться туда, и там было шесть или семь футбольных мячей.

Я забрал все. Я принёс домой три мяча, а остальные забрали мои друзья. Когда я вернулся, мой отец взял этот мяч и проверил его на радиацию. Показания счётчика были пугающе высокими. Нам пришлось бросить мяч в огонь», — приводит слова Шевченко Daily Mail.

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