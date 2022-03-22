«Манчестер Сити» возглавил рейтинг по доходу в сезоне-2020/2021, «Зенит» — в топ-20
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Международная сеть компаний Deloitte, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита, опубликовала финансовый отчёт по доходам европейских клубов в прошлом сезоне.
Так, в сезоне-2020/2021 наибольший доход получил английский «Манчестер Сити», дошедший до финала Лиги чемпионов УЕФА, а победитель этого турнира, – «Челси», стал лишь восьмым в рейтинге. Второе место – у мадридского «Реала», а замыкает тройку лучших – мюнхенская «Бавария».
От России в двадцатке лучших оказался лишь один клуб – санкт-петербургский «Зенит», который зафиксировал доход в размере € 212 млн, опустившись на четыре места в рейтинге вниз по сравнению с предыдущим сезоном.
- «Манчестер Сити» – € 644,9 млн;
- «Реал» – € 640,7 млн;
- «Бавария» – € 611,4 млн;
- «Барселона» – € 582,1 млн;
- «Манчестер Юнайтед» – € 558 млн;
- «Пари Сен-Жермен» – € 556,2 млн;
- «Ливерпуль» – € 550,4 млн;
- «Челси» – € 493,1 млн;
- «Ювентус» – € 433,5 млн;
- «Тоттенхэм» – € 406,2 млн;
- «Арсенал» – € 366,5 млн;
- «Боруссия» Д – € 337,6 млн;
- «Атлетико» – € 332,8 млн;
- «Интер» – € 330,9 млн;
- «Лестер» – € 255,5 млн;
- «Вест Хэм» – € 221,5 млн;
- «Вулверхэмптон» – € 219,2 млн;
- «Эвертон» – € 218,1 млн;
- «Зенит» – € 212 млн;
- «Астон Вилла» – € 207,3 млн.
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