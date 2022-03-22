«Манчестер Сити» возглавил рейтинг по доходу в сезоне-2020/2021, «Зенит» — в топ-20

Международная сеть компаний Deloitte, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита, опубликовала финансовый отчёт по доходам европейских клубов в прошлом сезоне.

Так, в сезоне-2020/2021 наибольший доход получил английский «Манчестер Сити», дошедший до финала Лиги чемпионов УЕФА, а победитель этого турнира, – «Челси», стал лишь восьмым в рейтинге. Второе место – у мадридского «Реала», а замыкает тройку лучших – мюнхенская «Бавария».

От России в двадцатке лучших оказался лишь один клуб – санкт-петербургский «Зенит», который зафиксировал доход в размере € 212 млн, опустившись на четыре места в рейтинге вниз по сравнению с предыдущим сезоном.

«Манчестер Сити» – € 644,9 млн; «Реал» – € 640,7 млн; «Бавария» – € 611,4 млн; «Барселона» – € 582,1 млн; «Манчестер Юнайтед» – € 558 млн; «Пари Сен-Жермен» – € 556,2 млн; «Ливерпуль» – € 550,4 млн; «Челси» – € 493,1 млн; «Ювентус» – € 433,5 млн; «Тоттенхэм» – € 406,2 млн; «Арсенал» – € 366,5 млн; «Боруссия» Д – € 337,6 млн; «Атлетико» – € 332,8 млн; «Интер» – € 330,9 млн; «Лестер» – € 255,5 млн; «Вест Хэм» – € 221,5 млн; «Вулверхэмптон» – € 219,2 млн; «Эвертон» – € 218,1 млн; «Зенит» – € 212 млн; «Астон Вилла» – € 207,3 млн.