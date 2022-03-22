Ди Марцио: Кессье прошёл медосмотр для «Барселоны» и подписал контракт на € 7 млн в год

25-летний ивуарийский опорный хавбек «Милана» Франк Кессье, чей контракт истекает ближайшим летом, станет игроком «Барселоны». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Как отмечает источник, Кессье уже прошёл медицинское обследование в клинике в Лугано, а затем подписал контракт с «Барселоной», действие которого начнётся уже летом. Согласно подписанному соглашению Франк будет зарабатывать € 7 млн в год в течение следующих четырёх лет.

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В текущем сезоне Кессье принял участие в 30 матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Он стал игроком «россонери» в июле 2019 года, перейдя из «Аталанты» за € 24 млн, сейчас его стоимость оценивается в € 45 млн.