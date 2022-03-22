Правительство Британии раскритиковало владельца «Ман Сити» за встречу с президентом Сирии

Правительство Великобритании выступило с осуждением того, что владелец «Манчестер Сити» присоединился к лидерам Объединенных Арабских Эмиратов в принятии в стране президента Сирии Башара Асада в их стране. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что МИД обвиняет ОАЭ в подрыве шансов на мир в гражданской войне в Сирии после визита Асада в пятницу.
Правозащитник Николас МакГихан, директор-основатель FairSquare и бывший старший научный сотрудник Human Rights Watch, сказал: «В свете санкций против Романа Абрамовича действия владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура, приветствующего Асада в Абу-Даби, должны стать ещё одним вызовом для принятия решений английской Премьер-лигой».
Следом за ним выступил и Клайв Эффорд, ведущий член специального комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту и бывший министр. Он сообщил, что его «глубоко тревожит» тот факт, что шейх Мансур встречался с «массовым убийцей» Асадом.
Визит Асада также привёл к тому, что депутат Крис Брайант, председатель Общепартийной парламентской группы, задался вопросом, является ли Шейх Мансур «подходящим и подходящим человеком для владения футбольным клубом».
Напомним, что «Манчестер Сити» является лидером турнирной таблицы чемпионата Англии в нынешнем сезоне. В активе «горожан» 70 очков после 29 туров, они опережают «Ливерпуль» на один балл.
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