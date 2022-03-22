Гендиректор «Сассуоло» не исключил переход Распадори в «Ювентус»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал возможный переход нападающего Джакомо Распадори в туринский «Ювентус».



«Мы уже осуществили сделку с Мануэлем Локателли в «Ювентус». Если получится сделать ещё один трансфер, мы будем счастливы. Этой зимой было предложение по Распадори от английского клуба, но мы его не рассматривали, так как Джакомо является для нас ключевым игроком», — цитирует Карневали Football Italia.



22-летний Распадори является воспитанником «Сассуоло». 26 мая 2019 года в матче с «Аталантой» он дебютировал в итальянской Серии A. 11 июля 2020 года в матче с «Лацио» Джакомо забил свой первый гол. В этом сезоне Серии А он забил 9 мячей и отдал 4 ассиста в 28 матчах.

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