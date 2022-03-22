ФИФА объявила новые даты продажи билетов на чемпионат мира в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём сайте объявила новые даты продажи билетов для болельщиков на чемпионат мира в Катаре.



В течение этапа продаж будут доступны три категории билетов: билеты на отдельные матчи, серии билетов на матчи с участием конкретных команд и серии билетов на игры, проходящие на четырёх стадионах. Продажа начнётся 23 марта с 13:00 по катарскому времени (равно мск) и продлится до полудня 29 марта также по местному времени. После приобретения всем иностранным болельщикам нужно будет предоставить свои планы по размещению в Катаре, чтобы попасть в страну и получить доступ к стадионам.



Напомним, ФИФА смягчила ограничения в покупке билетов по сравнению с предыдущими чемпионатами мира – теперь один человек может заказать до шести билетов на один матч и до 60 билетов в течение всего турнира. Чемпионат мира будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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