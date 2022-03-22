Тэмми Абрахам пропустит мартовские товарищеские матчи из-за боли в спине

Нападающий «Ромы» и национальной сборной Англии Тэмми Абрахам вынужден пропустить мартовские товарищеские матчи из-за боли в спине.



Уже согласовано, что Абрахам останется в расположении клуба. В мартовских товарищеских матчах команда Гаррета Саутгейта сыграет со Швейцарией и Кот-д′Ивуаром. Сборная Англии уже гарантировала себе место на чемпионате мира 2022 в Катаре. На минувшем Евро-2020 англичане заняли второе место, проиграв в финале сборной Италии.



В нынешнем сезоне Абрахам принял участие в 40 матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами. Также на счету нападающего четыре ассиста. За национальную сборную Англии Абрахам провёл пять матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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