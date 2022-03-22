«ПСЖ» заплатит Почеттино и его штабу более € 20 млн в случае увольнения

Неустойка главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино и его тренерского штаба составит более € 20 млн, сообщает журналист Адриен Гренье в своём «твиттере» со ссылкой на L’Équipe.



Если Почеттино уволят по ходу или по окончании сезона, за год до истечения срока контракта, парижский клуб будет вынужден выплатить аргентинцу и его штабу более € 20 млн. Соглашение Почеттино с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года, но высока вероятность, что он будет уволен раньше. Кандидатами на смену Почеттино рассматриваются экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан и нынешний наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.



Также недавно стало известно, что аргентинский специалист вошёл в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера в «Манчестер Юнайтед».