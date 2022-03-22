«Зенит» вошел в топ-20 клубов мира по доходу за сезон-2020/2021

Санкт-петербургский «Зенит» занял 19-е место среди всех футбольных клубов в мире по размеру дохода за сезон-2020/2021. Соответствующий рейтинг на своём сайте опубликовала финансовая консалтинговая компания Deloitte.

Сезон-2020/2021 стал первым и пока что единственным сезоном, который от начала и до конца был подвержен финансовому влиянию пандемии коронавируса. За этот сезон «Зенит», по данным источника, заработал € 212 млн. 76% этой суммы – доход от коммерческой деятельности, ещё 20% — выручка от трансляций. Оставшиеся 4% — другие источники дохода.

Примечательно, что по сравнению с сезоном-2019/2020 доход «Зенита» сократился на € 24,5 млн.

Первое место по доходу за сезон-2020/2021 занимает «Манчестер Сити» (€ 644,9 млн), на втором месте – мадридский «Реал» (€ 640,7 млн). Замыкает тройку «Бавария» (€ 611,4 млн).

Топ-20 футбольных клубов по доходу за сезон-2020/2021: