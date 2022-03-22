Дибала, вероятнее всего, продолжит карьеру в Испании

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала покинет туринский клуб по окончании нынешнего сезона. Аргентинский форвард, с большой долей вероятности, продолжит карьеру в Испании, информирует журналист Calciomercato Джованни Альбанезе в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что «Ювентус» предложил 28-летнему Дибале контракт с зарплатой € 6-7 млн за сезон, отозвав предложение на € 11 млн. Пауло остался недоволен таким предложением и начал поиск новой команды, к которой присоединится по окончании нынешнего сезона. Летом 2022 года у аргентинского нападающего истекает действующее соглашение с «Ювентусом».

В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 40 млн.